Twee haakten af, één speelt vals en twee doen nog mee: kennen we volgende week de opvolger van de F-16?

Brussel -

14 februari is er niet alleen voor verliefde zielen. In 2018 zal het ook de dag zijn dat het Belgische koninkrijk de beste en finale voorstellen verwacht om haar F-16-gevechtsvliegtuigen te vervangen vanaf 2023. Vijf waren er uitgenodigd voor een open competitie. Twee doen nog mee aan de wedstrijd. Twee haakten af. Een speelt vals. Stand van zaken in een miljardendossier.