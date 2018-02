Zaterdag vervoerde een helikopter toeristen naar Arizona. Het toestel was vlakbij de Grand Canyon toen het neerstortte, aldus de Amerikaanse autoriteiten. Drie personen overleden ter plaatse, vier anderen zijn gewond. De feiten worden onderzocht.

Het ongeluk vond plaats in Grand Canyon West, zei de lokale politieagent, Francis Bradley. “Het onderzoek is aan de gang,” zei hij. Er was geen informatie beschikbaar over de omstandigheden van het ongeval.