Seppe Smits grijpt net naast olympisch diploma in slopestyle

Seppe Smits is er niet in geslaagd om België een eerste medaille op de Winterspelen sinds 1998 te bezorgen. De wereldkampioen strandde in de slopestyle-finale in het snowboarden op de tiende plek en greep dus net naast een olympisch diploma. Het goud was verrassend weggelegd voor de Amerikaan Redmond Gerard.

Smits liet gisteren weten dat zijn grote doel gerealiseerd was door het bereiken van de finale, iets wat hem vier jaar geleden in Sochi net niet lukte. “Alles wat nu nog komt is een bonus”, luidde het. De weersomstandigheden maakten het niet makkelijk voor de finalisten: door de stevige wind gingen 7 van de 11 deelnemers tegen de grond in hun eerste run. Helaas gold dat ook voor Smits, die met een score van 31.11 de eerste run als laatste afsloot.

Smits kwam ten val in zijn eerste run, maar bleef wel goed recht in run twee en drie. Foto: Photo News

In zijn tweede run begon Smits goed. Onze landgenoot nam nadien geen al te grote risico’s meer, bleef recht en eindigde met een degelijke score van 69.03, waarmee hij op de voorlopige achtste plek terechtkwam. In zijn derde run kon de wereldkampioen zijn score niet verbeteren (66.18). Helaas voor Smits zette de amper 17-jarige Amerikaan Redmond Gerard en majestueuze laatste run neer, waar hij met een score van 87.16 zichzelf van de laatste naar de eerste plek katapulteerde. Ook Max Parrot (Canada) ging met … nog over Smits, die tiende werd. Gerard zou het uiteindelijk ook volhouden: de Canadezen Max Parrot en Mark McMorris legden beslag op zilver en brons.