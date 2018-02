Cristiano Ronaldo is klaar om volgende week PSG te bekampen in de Champions League. In een seizoen waar het voor hem en zijn ploeg niet altijd wel lukken, scoorde de Portugees tegen Real Sociedad zijn eerste hattrick van het seizoen. De bezoekers werden uiteindelijk met 5-2 terug naar huis gestuurd. Ook Toni Kroos en Lucas Vazquez stonden aan het kanon bij de Madrilenen.