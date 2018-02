Kwalificatiespeler houdt verrassend Stan Wawrinka uit finale in Sofia

Mirza Basic (ATP-129) heeft zich ten koste van de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-15) geplaatst voor de finale van het ATP-tennistoernooi in Sofia (hard/501.345 euro). De Bosnische kwalificatiespeler nam in zijn halve finale het topreekshoofd in twee sets te grazen: 7-6 (8/6) en 6-4 na 1 uur en 25 minuten tennis.