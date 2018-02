KRC Genk blijft vijfde na 4-0-nederlaag van Antwerp

Antwerp heeft nagelaten om KV Kortrijk een tik te geven in de strijd om een plek in Play-off 1. Op het veld van de West-Vlamingen ging The Great Old met 4-0 onderuit waardoor ze de troepen van De Boeck ziet naderen tot één punt. Ouali en Chevalier met een hattrick zorgden met hun doelpunten dat ze in het Guldensporenstadion nog altijd mogen dromen van een plek bij de eerste zes.

Een publiek Deurnes geheim was alvast zonneklaar: Antwerpcoach Laszlo Bölöni was niet echt opgetogen met de te povere oogst van de voorbije weken. Drie op twaalf, het was niet echt om over naar huis te schrijven, dat besefte de Roemeen maar al te goed. Dan mag je het als helemaal gerestylede promovendus nog erg goed hebben gedaan voor Nieuwjaar en nadien misschien wel meer hebben verdiend, drie op twaalf - ofte een op vier - wàs gewoonweg veel te weinig. Al zeker als de Great Old dan toch zo graag in play-off 1 wil verzeilen, moést het in Kortrijk toch ietwat anders. Te meer omdat de West-Vlamingen ook staan te springen om bij die eerste zes te eindigen.

Vier punten scheidden de thuisploeg en de bezoekers, en Bölöni wilde het anders. Debaty kwam in de plaats van de geschorste Bolat, en dus bleef Jezina op de bank. Sneu voor de Kroaat, die nu wel zeker zijn laatste pijlen lijkt te hebben verschoten op de Bosuil. Ook Sall en Corryn keerden terug na een rode schorsing. De helemaal herstelde en fijnbesnaarde Rodrigues verscheen ook al zoals verwacht aan de aftrap. Want wat meer creativiteit, heel Deurne-Noord snakt ernaar. Maar wellicht nog het meest opvallende feit: de van KV Oostende overgekomen Siani verscheen voor het eerst aan de aftrap. Opvallend, dat zeker. Verrassend was het niet. Er niet bij vanaf minuut een? Van Damme, Pitroipa en Owusu. Dat trio startte op de bank. Bij Kortrijk werd de in Genk zwaar geblesseerd geraakte Rougeaux vervangen door Azouni.

Gefrustreerde Bölöni

Al snel werden de thuisintenties duidelijk: niets minder dan de drie punten pakken. Perbet tikte de eerste speldenprik van de thuisploeg maar net naast de iets te weinig doortastend keepende Debaty, die er ook snel nadien niet al te best uitzag bij de eerste de beste nieuwe Kortrijkse voorzet. Antwerp had het ook de derde keer aartsmoeilijk met de thuisaanvallen. Al zeker dus Debaty, die ei zo na andermaal de 1-0 op zijn conto had staan. Bölöni moet dan al in de grijze haren hebben gekrabd. Nog geen tien minuten ver en al water uit de schuit scheppen was het voor Antwerp, dat niets klaarspeelde in de beginfase. Vooral de linkerflank van Kortrijk deed de Antwerpenaren meer dan eens pijn. Op het kwartier voorkwam Borges onheil. Hoelang kon dit blijven duren?

Tot minuut twintig dus. Toen ging Borges de mist in op een voorzet van Chevalier en kon Ouali het leer voorbij de nog grabbelende Debaty tikken. 1-0. Verdiend en verwacht, zonder meer. Alsof de Kotrijkse goesting véél groter was dan de Antwerpse. En Ouali blééf de flank van De Laet warm houden en Debaty de daver op het lijf bezorgen. De Great Old toonde dan toch een beetje ijver, maar vooral twee hoog overgeschoten ballen van Oulare en Yatabaré. Bölöni moet zijn dug-out uit frustratie haast hebben opgegeten. Wat had de Roemeen het allemaal beter verwacht.

Krasselen

Antwerp ‘powerde’ zichzelf dan toch wat in de match, waarna Oulare het leer eens laag kon houden. De anders quasi werkloze Kaminski keek hoogstens eens even op. Het werd zelfs nog erger voor Antwerp, dat nog voor de koffie twee goals in het krijt kwam te staan. Afgeblokt schot Van Der Bruggen en Chevalier die er als de kippen bij was om te verzilveren. 2-0 en niets minder dan dik verdiend. Play-off 1 lonkte dan al wat meer voor de thuisploeg. Een krasselende Great Old kwam niet verder dan een schot van Haroun op Kaminski. De Laet voorkwam de 3-0. Bijna echt te laat dus voor Antwerp, dat steeds meer achter de feiten aanholde. Hoewel er net voor de rust dan toch pardoes een goaltje leek in te zitten.

Bölöni liet er tijdens de pauze geen gras over groeien en bracht Pitroipa voor de wel erg bleek acterende Yatabaré. Maar de Roemeen had ongetwijfeld meer wissels willen doorvoeren. Zoals op stage in Spanje deze winter. Onvoldoende? Dan spelen we met tien man voort. Het leverde alvast snel een naast zoevend schot op van Rodrigues. Haroun tikte een goeie voorzet van Limbombe dan weer net naast de kooi van Kaminski. Ook Pitroipa stak even zijn neus aan het venster. Maar dat deed ook Perbet aan de overkant. Bijna 3-0.

Vierde clean sheet op rij

De wil was er wel bij het Antwerp dat wij na de rust zagen, maar toen Corryn zich als de eerste de beste preminiem liet bedotten door de gretige Chevalier, was het kalf helemaal verdronken. Al zeker toen de bezoekers andermaal flaterden en Chevalier alweer op de juiste plek stond. Pitroipa die voor de 4-1 zomaar over het leer heen trapte, het sprak boekdelen. Kortrijk boekte zo de vierde opeenvolgende clean sheet in competitieverband en ziet Chevalier mede-topschutter worden. Bölöni wil zijn uitpuilende kern snel wat afromen, want de Roemeen gaf al aan dat het zo niet echt werkbaar meer is. Benieuwd wie de Antwerpse T1 met een ander groepje zal laten trainen. Afgaande op het gedrocht in Kortrijk heeft Bölöni alvast keuze zat. Maar geen tijd zat om te bezinnen, dat weet de ex-voetballer ook wel.

Antwerp telt nu net als KRC Genk 37 punten. Dat is er één meer dan KV Kortrijk, dat nu zevende staat.