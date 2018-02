Lucas Pouille voegt zich bij Richard Gasquet in finale Montpellier

De Fransman Richard Gasquet (ATP-33) neemt het zondag in de finale van het ATP-tennistoernooi van Montpellier (hard/501.345 euro) op tegen zijn landgenoot Lucas Pouille (ATP-17). Pouille profiteerde zaterdag in de halve finales van de opgave van een andere Fransman, Jo-Wilfried Tsonga (ATP-19).

Tsonga had nochtans de eerste set gewonnen met 6-1, maar bij een 5-5 stand in de tweede set gooide hij de handdoek met pijn aan de dij. Tsonga was nog maar pas hersteld van een knieblessure.

Pouille profiteert en neemt het voor de titel op tegen Gasquet, die eerder op de dag onze landgenoot David Goffin (ATP-7) uitschakelde. Het Belgische topreekshoofd verloor met 6-4, 0-6 en 6-3.

Publiekslieveling Gasquet staat voor de zesde opeenvolgende keer in de finale van het toernooi in Montpellier. Hij won er in 2013, 2015 en 2016. Een vierde zege in Zuid-Frankrijk zou hem zijn zestiende titel op het ATP-circuit opleveren, zijn eerste sinds het European Open van Antwerpen in 2016.

Pouille, die in de onderlinge confrontaties leidt met 3-1, gaat op zoek naar zijn vijfde ATP-titel.