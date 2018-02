Tsjechië smeert Belgian Cats eerste nederlaag aan in kwalificatiecampagne EK basket

De Belgische nationale vrouwenbasketploeg heeft zaterdag zijn derde groepswedstrijd in de kwalificaties voor het EK van volgend jaar verloren. In Praag leden de Belgian Cats tegen Tsjechië hun eerste nederlaag van de campagne. De troepen van bondscoach Philip Mestdagh gingen met 53-48 (rust: 27-27) onderuit.

Ondanks de afwezigheid van Ann Wauters, die geblesseerd moest afhaken, openden de Belgen sterk in het hol van de leeuw. Onder impuls van uitblinker Emma Meesseman leidden de Cats na 9 minuten met 9-20. Nadien sputterde de Belgische motor en konden de Tsjechische vrouwen, die het ook zonder hun sterkhouder Kia Vaughn moesten stellen, de kloof dichten. De Belgen startten opnieuw sterk aan het derde kwart met twee driepunters van Julie Vanloo. Tsjechië had echter vertrouwen getankt en scoorde 15 punten na elkaar. Onze landgenotes plaatsten daar twaalf achtereenvolgende missers tegenover. België klampte in het slot nog aan, maar de Tsjechische vrouwen gaven de zege niet meer uit handen. Meesseman kon met 23 punten en 12 rebounds wel de beste statistieken voorleggen.

Tsjechië, dat zijn drie poulewedstrijden wist te winnen, neemt de leiding in groep D over van de Belgian Cats, die eerder Zwitserland (56-85) en Duitsland (103-60) versloegen. Woensdag (20u30) ontvangt België de Zwitserse basketbalvrouwen in Kortrijk.

De groepswinnaars van de acht poules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2019 in Letland en Servië, net als de beste zes tweedes.