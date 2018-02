Assists nummer 12, 13 én 14: briljante De Bruyne dolt tegen Leicester

Op de 27e speeldag van de Engelse Premier League heeft Manchester City zaterdag met 5-1 gewonnen van Leicester City. Kevin De Bruyne had een voet in drie van de vijf goals. De hoofdrol was echter weggelegd voor Sergio Aguero, die vier maal trefzeker was.

Leicester, dat zonder de pas uit staking teruggekeerde Riyad Mahrez aan de aftrap begon, keek al vroeg in de wedstrijd tegen een achterstand aan. Na nog geen drie minuten spelen mikte Kevin De Bruyne een prachtige voorzet voor doel. De ingelopen Raheem Sterling (3e) hoefde maar binnen te tikken. In de 24e minuut strafte Jamie Vardy balverlies van Manchester City af. De spits baande zich een weg naar het doel en schoot de 1-1 gekruist voorbij doelman Ederson.

Foto: Photo News

Vlak na de pauze zette De Bruyne eigenhandig een aanval op. Sergio Aguero (48e) hoefde maar enkel zijn voet te zetten tegen alweer een perfect afgemeten voorzet van de Rode Duivel. Vijf minuten later herhaalden de twee hun nummertje: De Bruyne met de pass, Aguero (53e) die het afmaakte. In de 77e minuut vervolledigde Aguero zijn hattrick toen de flaterende Leicester-doelman Kasper Schmeichel hem stomweg in de voeten passte. De Argentijn deelde in de 90e minuut nog het genadeschot uit met zijn vierde van de avond. Zijn heerlijk schot vanuit de tweede lijn ging via de onderkant van de lat binnen.

In het klassement is Manchester City nog steeds de onbetwiste leider met 72 punten. Dat zijn er 16 meer dan eerste achtervolger en stadsrivaal Manchester United. Leicester City is achtste met 35 punten.