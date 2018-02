Vrouw rijdt per ongeluk buurjongetje (5) aan voor de ogen van zijn broertje

Beveren-Waas - In het Oost-Vlaamse Melsele is zaterdagmiddag een vijfjarig kind onder een auto van de buren beland. De overbuurvrouw merkte het kind niet op. “De jongen liep verwondingen op in het gezicht, maar verkeert niet in levensgevaar”, zegt de politie.

Het bizarre ongeval gebeurde in een doodlopende straat in een verkavelingswijk in Melsele, deelgemeente van Beveren. Rond 15 uur stond een vrouw klaar om te vertrekken. Ze stapte in haar wagen, met haar twee kinderen op de achterbank, en reed traag achterwaarts de parking van haar huis af. Volgens de politie van Melsele had de vrouw niet door dat er in de doodlopende straat tweelingbroers aan het spelen waren, en die hadden op hun beurt geen oog voor de vertrekkende wagen.

Zonder het te beseffen reed de vrouw een vijfjarig jongetje aan. De jongen geraakte gekneld onder de wielen van de wagen, terwijl zijn broer alles zag gebeuren.

“In allerijl zijn de hulpdiensten verwittigd”, zegt een politiewoordvoerder. “Bij aankomst zat de jongen nog altijd vast onder de wagen van de overbuurvrouw. Uiteindelijk kon hij door enkele brandweermannen bevrijd worden. De jongen kermde van de pijn maar bleef de hele tijd bij bewustzijn.

Zwaargewond, geen levensgevaar

Volgens onze informatie liep het kind verwondingen op aan hoofd en aangezicht. “Hij is geen moment in levensgevaar geweest.” De jongen wacht wel een revalidatie in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. De bestuurster, in shock, kreeg meteen psychologische bijstand. De politie voert een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Alles wijst echter op een tragische samenloop van omstandigheden.