Wat gaat er nu gebeuren met de Tesla van Elon Musk in de ruimte?

Elon Musk slaagde er dinsdagavond in om met de Falcon Heavy-raket, de krachtigste raket ter wereld, een Tesla Roadster de ruimte in te schieten. Eerder werd bekendgemaakt dat de sportwagen van zijn geplande route afweek richting asteroïdengordel. En dat kon verwoestende gevolgen hebben. Maar nu zeggen wetenschappers dat het niet zo’n vaart zal lopen, zij konden de meest recente gegevens van missie ‘SpaceX’ inkijken.

Een knalrode Tesla die door de ruimte zweeft, het klinkt als een surreële scène uit een film. Maar Elon Musk, CEO van Tesla en het brein achter de ruimtemissie, maakt het waar. Aan het stuur zit ‘Star Man’, een dummy-astronaut die als volleerd racepiloot door het heelal zoeft. Richting … Mars. Of dat was toch wat Musk oorspronkelijk in gedachten had. Nadien liet hij weten dat de Falon Heavy van de geplande route afweek en wel eens in een verwoestende asteroïdengordel zou kunnen belanden. Maar nu zeggen experts dat dergelijk scenario niet snel zal gebeuren.

Foto: Photo News

In 19 maanden rond zon

NASA’s Jet Propulsion Laboratory heeft woensdag de laatste gegevens van de SpaceX in handen gekregen en die suggereren dat de Tesla Roadster dicht bij de zon zal blijven. Het verst bereikbare punt voor de wagen zal zo’n 250 kilometer van de zon zijn, wat even ver is als Mars.

Jonathan McDowell, astrofysicus bij het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, vermoedt hetzelfde. Ook hij zou een glimp opgevangen hebben van de data en maakte een gelijkaardige analyse. SpaceX zou zijn verste punt van de zon in november bereiken en in september 2019 zou het zijn eerste volledige cirkel rond de zon voltooid hebben. Zo’n volledige baan kan ongeveer elke 19 maanden bereikt worden. Dat zijn berekeningen die gebaseerd zijn op de huidige projecties, maar externe factoren kunnen de routes altijd veranderen.

(Lees verder onder de video)

Te ver voor de telescoop

Volgens de astronomen is de knalrode wagen volgende week al te ver van de aarder verwijderd om hem nog met telescopen te kunnen volgen. Daarom is het nu aangewezen om nog goede beelden te maken.

Foto: Photo News

Vanwege de manier waarop de geprojecteerde baan van de auto momenteel in lijn ligt met de baan van de aarde, zullen wetenschappers, astronomen, sterrenkijkers én Elon Musk, de Roadster vermoedelijk pas in de 21ste eeuw opnieuw zien. Op basis van de berekeningen die hij donderdag maakte, voorspelde Langbroek dat dit zou kunnen gebeuren in 2073. Maar in een e-mail op vrijdag, zei hij dat het nog steeds leek dat het pad van de auto ‘te slecht gedefinieerd was om betrouwbare voorspellingen te doen’. Niets is dus nog 100% zeker.

Auto of asteroïde?

”Hett is zeker mogelijk dat men de Roadster dan zal verwarren met een asteroïde,” klinkt het. “Astronomen zullen uiteindelijk wel in staat zijn om een ​​door mensen gemaakt object te vinden, door het observeren van zijn baan, gedrag en helderheid.”

NASA heeft de roadster ook toegevoegd aan de “kunstmatige objecten catalogus” in een poging om dit soort verwarring te voorkomen. Dat zegt Dwayne Brown, een communicatiespecialist bij NASA. McDowell voorspelt, half voor de grap, dat astronomen zich er helemaal geen zorgen over hoeven te maken: “Tegen dan hebben mensen de planeten al gekoloniseerd en spelen ze Musk’s afstammelingen, zoals de Roadster, gewoon naar een museum.”

Foto: AFP

Foto: Photo News