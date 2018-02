Van kwaad naar erger voor Anderlecht: Oostende blijkt nu te sterk

Anderlecht is ziek. Doodziek. Tegen KV Oostende kwam de landskampioen er nooit aan te pas, scoorde Dendoncker een eigen doelpunt en kreeg hij ook nog rood. Bij Oostende konden ze de polonaise alvast inzetten, daar hebben ze Marc Coucke niet meer voor nodig.

Vijftien minuten ver, en het publiek scandeerde “een, twee, drie”. Niet de Anderlecht-fans, maar wel die van KV Oostende. Wie dacht dat Anderlecht ging reageren na drie gelijke spelen op rij, kwam bedrogen uit: al na amper zeven minuten kopte Dendoncker de bal voorbij zijn eigen doelman – al de tweede owngoal van Anderlecht op twee matchen tijd, na Spajic vorige week – en op het kwartier stond het al 2-0 achter. Rezaeian trapte een verre corner, Tomasevic liep weg uit het pak en legde terug tot bij Milic die de bal maar moest binnentikken. “Milic is van ons olé olé”, reageerde het thuispubliek, als reactie op de mogelijke overgang van de Kroaat naar Anderlecht.

Geen tempo

Het was niet de eerste keer dat het KVO-publiek op een ludieke wijze omging met het vertrek van voorzitter Marc Coucke naar Anderlecht. Voor de match sloeg één slogan de klok: “Wij zijn KVO!”. En dat KVO deed het niet slecht: nog voor het half uur had Zivkovic de bal altijd onmiddellijk naar Canesin moeten spelen, maar de Nederlander twijfelde te lang. De beloofde dubbele premie van Marc Coucke deed zijn werk, want het was al Oostende wat de klok sloeg.

En Anderlecht? Dat zag sterretjes. Chipciu, in de ploeg ten koste van Nelson Azevedo, kwam amper in het stuk voor, Ganvoula liep er wat onbeholpen bij en Morioka vond zijn draai maar niet als nummer tien. Verder dan afstandsschoten van Ganvoula, Obradovic en Morioka kwam het niet. De Brusselaars kregen geen tempo in het spel, en Kums speelde meer achteruit in plaats van vooruit.

Saief op de lat

Hein Vanhaezebrouck besloot om tijdens de rust in te grepen en met Teodorczyk voor meer power voorin te kiezen. Kind van de rekening was een bleke Chipciu. Het moet gezegd: met Teo in de ploeg ontwikkelde Anderlecht meer druk. Via enkele vrije trappen kwam Anderlecht zelfs erg dicht bij de gelijkmaker, maar Morioka talmde te lang en een poging van Saief strandde op de dwarsligger.

Tot zover het winteroffensief van Anderlecht, zeker toen Dendoncker aan het shirt van de doorgebroken Zivkovic ging hangen: geen 3-0, maar wel rood voor de Anderlecht-aanvoerder. Enkele Anderlecht-fans zochten de warme bus al op, de anderen scandeerden “Wij willen voetbal zien” of “Shame on you”. Of ze dat goeie voetbal gaan zien vanaf 1 maart - als Coucke officieel RSCA-voorzitter is - is maar zeer de vraag, maar een dubbele premie kan blijkbaar wonderen doen.