Tottenham wint Londense derby tegen Arsenal

Tottenham Hotspur heeft zaterdag op de 27e speeldag in de Engelse Premier League de Londense derby tegen Arsenal gewonnen met 1-0. Harry Kane maakte het verschil.

Liefst 83.222 supporters waren naar Wembley afgezakt voor de ‘London Derby’, dat is een record in de Premier League. Een evenwichtige eerste helft loste de verwachtingen evenwel niet in. Wel een vermelding waard: het meesterschap van Mousa Dembélé op het middenveld. De Rode Duivel had de kroon op het werk kunnen zetten met een doelpunt, maar op het halfuur kraakte hij zijn schot volledig. Na de pauze tapte Tottenham uit een ander vaatje en legde het zijn wil op aan de ‘Gunners’. Harry Kane (49.) liet Petr Cech met een overhoekse kopbal kansloos: 1-0. Enkele minuten later kopte hij de 2-0 rakelings naast. Arsenal kwam er amper uit, maar Jack Wishere - tot dan uitstekend uit de wedstrijd gehouden door Dembélé - dwong Hugo Lloris halverwege de tweede helft wel tot een knappe parade.

De Spurs kregen nog voldoende mogelijkheden op de 2-0, mede dankzij slecht uitvoetballen bij de bezoekers, maar Dele Alli, Son Heung-Min, invaller Erik Lamela, Kieran Trippier en opnieuw Lamela morsten met de kansen. Bijna kreeg Tottenham het deksel op de neus. Invaller Alexandre Lacazette schoot in de blessuretijd een zeldzame kans hoog over en duwde nadien onbegrijpelijk naast. Jan Vertonghen en Dembélé maakten de partij vol voor Tottenham, dat oprukt naar een voorlopige derde plaats. Arsenal is zesde.

Laurens De Bock ging met Leeds United onderuit bij Sheffield United (2-1) op de 31e speeldag in de Engelse Championship. Leeds verliest zo de aansluiting met de top zes en bezet de tiende plaats. Sheffield is zevende.

In de Schotse bekercompetitie plaatste Celtic Glasgow zich niet zonder moeite voor de kwartfinales. ‘The Bhoys’ wonnen in de achtste finales dankzij een hattrick van James Forster met 3-2 tegen Partick Thistle. Charly Musonda Junior stond in de basis bij Celtic en werd na 64 minuten gewisseld.