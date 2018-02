Paniek breekt uit als deur met luide knal van vliegtuig valt tijdens landing: “Het was verschrikkelijk”

Passagiers van een vliegtuig waren even in paniek toen de deur van hun toestel op de grond viel na de landing op het vliegveld van de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Volgens getuigen was de deur van de nooduitgang de hele vlucht al onstabiel, maar kwam plots los met een “luide knal”. De vliegmaatschappij legt de schuld echter bij de passagiers en houdt vol dat een van hen de deur moet hebben opengemaakt.

Passagiers op een vlucht van Lagos naar Abuja, de hoofdstad van Nigeria, beleefden afgelopen week de schrik van hun leven toen de deur van de nooduitgang plots uit het toestel viel na de landing. Terwijl veel passagiers zo ver mogelijk van het gapend gat in het vliegtuig willen staan, waren anderen echter bij de pinken om de gebeurtenis te filmen.

“De deur was al de hele vlucht onstabiel”, getuigde een dokter die aan boord van het vliegtuig zat op Twitter. Een andere getuige vertelde aan de Britse omroep BBC dat de “vlucht erg lawaaierig“was. “De vloer trilde en ik zag dat de grendel van de nooduitgang los zat en heen en weer schommelde”, aldus de man. “Toen we landen en naar de luchthaven taxieden, hoorden we een luide knal, gevolgd door een fris briesje. Het was verschrikkelijk.”

Vliegtuigmaatschappij Dana Airlines legde in een verklaring de schuld echter bij de passagiers en houdt bij hoog en laag vol dat zoiets allemaal maar kan gebeuren als een van hen de deur probeerde open te wrikken. De passagiers ontkennen allemaal dat ze de deur hebben aangeraakt, maar een stewardess die deel uitmaakte van de crew, houdt vol dat de deur netjes op slot.