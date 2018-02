Politie waarschuwt voor Ikea-uitdaging na vermissing van 11-jarige jongen

De Britse politie heeft een waarschuwing uitgestuurd nadat een 11 jaar oude jongen vermist raakte omdat hij deelnam aan een zogenaamde ‘Ikea sleepover challenge’. De jongen was niet van school teruggekeerd en zijn ouders waren doodongerust.

Kaden Mirza, een tiener uit het Britse Sheffield, werd eerder deze week als vermist opgegeven nadat hij niet van school was teruggekeerd. De volgende dag werd de jongen aangetroffen in een filiaal van Ikea, waar hij had overnacht in het kader van een ‘sleepover challenge’.

Na het incident stuurde de politie van South Yorkshire een waarschuwing uit voor de gevaren van de nieuwe trend. “Deze uitdaging bestaat erin zich ’s nachts te verschuilen en forten te bouwen in grote winkels of warenhuizen, om dan ’s ochtends weer stiekem naar buiten te glippen”, legt inspecteur Anna Sedgwick uit. “In warenhuizen en winkels zijn grote hoeveelheden zware voorraad opgeslagen, en dingen die makkelijk naar beneden kunnen vallen en iemand verpletteren als ze op een verkeerde manier verplaatst worden, of als ze gebruikt worden om forten mee te bouwen. En dan is er nog het risico op elektrocutie en brandgevaar.” Sedgwick haalt naast het veiligheidsrisico ook aan dat deze ‘uitdagingen’ kunnen leiden tot grootschalige zoekacties en aangiftes van vermiste personen.

Ook Ikea reageerde op het voorval. “We vinden het leuk dat mensen bij ons leuke ervaringen willen beleven, maar staan dit soort activiteiten niet in onze winkels toe”, klinkt het.

Het verhaal doet denken aan twee jongeren die er in ons land in slaagden te overnachten in een Ikea-woonwarenhuis. Hun filmpje, dat dateert van augustus 2016, werd intussen meer dan 2 miljoen keer bekeken.