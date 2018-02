Drama voor Van Snick: scheidsrechters houden Belgische uit finale in Parijs, strijd om brons gaat verloren

Charline Van Snick (IJF-11) is er zaterdag niet in geslaagd een medaille te veroveren op de Grand Slam van Parijs. In de categorie tot 52 kilogram verloor de Luikse judoka in de kleine finale van de Française Astride Gneto (IJF-23).

De 27-jarige Van Snick ging als winnaar in poule D naar de halve finales. Daarin verloor ze van de Japanse Uta Abe (IJF-12), die geholpen werd door de videobeelden. Van Snick dacht een waza-ari gemaakt te hebben, maar de scheidsrechters kenden na video-analyse een ippon toe aan Abe. De Japanse stond na 9 seconden al op voorsprong na waza-ari en won de kamp. Abe zou later het goud veroveren.

In de kamp om het brons kreeg Van Snick de Française Astride Gneto voor zich, die een thuiskamp afwerkte. Gneto had zich via de herkansingen naar de kleine finale gewerkt en maakte het drama voor de Luikse judoka compleet. In een gesloten en tactische kamp verloor onze landgenote op strafpunen. Eigenlijk was de kamp al na 50 seconden beslist. Op dat moment stonden er al twee strafpunten achter de naam van Van Snick. Daarmee was ze één strafpunt verwijderd van de uitsluiting. Toch had de 21-jarige Française nog geen enkele aanval opgezet. "Zij deed de hele kamp niets anders dan mij afhouden", vatte Van Snick de kamp samen. "Ik was degene die voortdurend in de aanval ging, maar de scheidsrechter paste de nieuwe reglementen heel letterlijk toe in het voordeel van Gneto".

Toen Van Snick een halve minuut voor tijd het derde fatale strafpunt opliep, verliet ze amper vermoeid de tatami. "In kracht was zij de betere, maar nogmaals, ze heeft amper aangevallen. Omdat zij sterker was, kwam ik minder agressief voor de dag dan normaal. Wellicht moet ik mij ook nog beter vertrouwd maken met de nieuwe reglementen om kans te maken op het podium, maar dit soort situaties maken mij nerveus en kwaad. Ik kan daar absoluut niet mee leven." .