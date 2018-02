Weight Watchers wil af van ‘voor- en na’-foto’s

Niets zegt zo duidelijk ‘dieet gelukt!’ als twee foto’s van dezelfde persoon: links één als dikkertje, rechts de versie met heel wat kilo’s minder. Maar het populaire programma Weight Watchers wil af van deze foto’s: “Het is een proces van gezond leven, zonder begin, midden en einde”.

Zoek even op de website van Weight Watchers onder het hoofdstukje ‘succesverhalen’ en daar staan ze: foto’s van leden die delen hoeveel gewicht ze verloren zijn. Voor-en na-foto’s, dus, al wil Weight Watchers liever af van die term. “ We gaan de uitdrukking‘voor en na’ niet meer gebruiken”, zei Lauren Salazar, hoofd social media bij Weight Watchers, op een conferentie ter ere van de herlancering van het merk in de Verenigde Staten. “De weg die onze leden afleggen gaat om meer dan ‘toen’ en ‘nu’. Het is een proces van gezond leven, zonder begin, midden en einde”.

“We gaan leden die willen tonen waar ze vandaag staan, natuurlijk niet ontmoedigen”, voegt CEO Mindy Grossman daar aan toe. “Maar de nadruk ligt op de lange termijn: de boodschap dat een dieet ‘voorbij’ is na een paar weken, helpt niet. Want zes maanden nadat het ‘voorbij’ is, lijken ze misschien weer meer op de ‘voor’-foto. Die foto’s kunnen hoop geven en een motivatie zijn, maar gewicht verliezen is een proces van dag tot dag.”

Weight Watchers kondigde ook aan in de VS een programma te lanceren waarbij tieners vanaf dertien jaar zich gratis kunnen inschrijven, wanneer ze volgens hun dokter overgewicht hebben.