Limburgs carnavalsseizoen op gang getrapt in Genk: opnieuw bussen op kruispunten

Genk - Het terreurniveau is dan wel gezakt van drie naar twee, toch behouden heel wat gemeenten hun veiligheidsmaatregelen tijdens carnaval, dat dit weekend officieel van start gaat in Limburg. Zo ook in Genk, een van de eerste stoeten in onze provincie die om exact 14.11 uur vertrok.

“We hebben ons veiligheidsplan van vorig jaar behouden”, zei de Genkse burgemeester Wim Dries vrijdag al. En dus waren er ook vandaag bussen geplaatst die de feestvierder moesten beschermen en was er een opvallende aanwezigheid van de politie.

Er waren dan wel veel veiligheidsmaatregelen, er werd uiteraard ook gefeest in Genk. Aan fantasie geen gebrek bij de deelnemende carnavalisten. Voorbeeld daarvan was onder meer het ‘schapencollege’ tot jolijt van de duizenden toeschouwers. Voor prins Luc lI is het een optocht in geknipte weersomstandigheden. Na de optocht overhandigt burgemeester Wim Dries al even traditioneel als carnaval zelf de steutels van de stad aan de stadsprins zodat de feestneuzen nog drie dagen lang compleet uit de bol kunnen gaan.

Carnavalsstoet Genk Video: cn

