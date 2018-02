Bart Tommelein: “Nog voor zomer premie voor thuisbatterij"

Brussel -

Een snel akkoord over het Energiepact, nieuwe initiatieven om de omslag naar hernieuwbare energie te versnellen, de verlaging van de erfbelasting en de strijd om de burgemeesterssjerp in Oostende. Voor Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein (55) wordt het een druk jaar. Toch oogt de Kennedy van Oostende ontspannen. “Omdat ik een optimist en een voluntarist ben”, zegt de liberaal. “Het is zoals in de Tour de France: een coureur die al bezig is met de etappe van morgen, presteert slecht in de etappe van vandaag. De kiezer zal wel oordelen wat de toekomst mij brengt.” Dat hij tijdens het interview 18 keer het woord ‘Limburg’ laat vallen, toont aan dat hij de echte start van zijn politieke carrière, als woordvoerder van toenmalig Vlaams minister-president Patrick Dewael, blijft koesteren.