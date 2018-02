Nieuwe ‘Fifty Shades’-film krijgt de volle laag: “Kan seks echt zo saai zijn?”

‘Fifty Shades Freed’, de laatste film in het drieluik waarin Christian Grey en Anastasia Steel al eens met zweepjes aan de slag gaan , heeft zijn eerste week in de cinemazalen achter de rug. De echte fans zijn al gaan kijken, de recensenten ook - en die zijn niet te spreken over de film. Een greep uit de vernietigende kritieken.

Het verhaal kent u wellicht al: rijke zakenman ontmoet verlegen meisje, ze blijken allebei een voorliefde te hebben voor BDSM-achtige actie in de slaapkamer en op het einde trouwen ze. Wie Anastasia in een trouwjurk wil zien, moet dus beslist naar Fifty Shades Freed’ gaan kijken. Wie een goeie film verwacht, doet dat volgens de recensies beter niet. Op de reviewsite Rotten Tomatoes krijgt hij een score van 11 procent - flink gebuisd, dus. “Een onhandig einde van een zinnenprikkelende trilogie”- wordt hij genoemd. En als we even vergelijken met wat andere bekende websites schrijven, is dat nog erg lief.

- “Kan seks, hier ‘kinky fuckery’ genoemd, echt zo saai, zo afgeborsteld, zo zonder menselijke interesse zijn? We gaven de eerste film één ster, de sequel een halve. Maar met deze laatste film hebben we de bodem bereikt. Zweepjes, kettingen, butt plugs en tepelklemmen zijn niets vergeleken bij de pure marteling om deze film te moeten bekijken”. (uit: Rolling Stone)

- “‘Fifty Shades Freed’ is zeker beter dan sommige goedkope blootfilms, maar lijkt beschaamd om zijn eigen perverse karakter te omarmen. Het is kitsch die in de spiegel kijkt en denkt dat het kunst is die terugkijkt.” (uit: Entertainment Weekly)

- “Het vergankelijke karakter van deze films, waarvan de dunne verhaallijnen nauwelijks voldoen aan de wettelijke definitie van het woord ‘langspeelfilm’, gaat nog achteruit tot we overblijven met de essentie: seksscènes om bij te giechelen en luxespullen. “(uit: Vanity Fair)

- Het goede nieuws is dat ‘Fifty Shades Freed’ minder terugblikt en minder aanstootgevend is dan ‘Fifty Shades Darker’. Het slechte nieuws is dat hij nog idioter is, wat op zijn manier ook weer een opmerkelijke prestatie is. (uit: The Atlantic)

- “Als er één ding is dat je moet onthouden van ‘Fifty Shades Freed’, is het dit: het maakt niet uit hoe slecht je bent in je job, je zal nooit zo slecht zijn als ongeveer elk personage in deze film”. (uit: Mashable)

- “De film is misschien een vorm van escapisme voor weinig veeleisende koppels die wat entertainment willen op valentijnsdag, of voor vrouwen op een vrijgezellenfeestje die zoveel chardonnay gedronken hebben dat hun kritisch vermogen is aangetast. Maar als verhaal is het slap en loom. Regisseur James Foley heeft ooit een aantal degelijke thrillers gemaakt maar slaagt er nu niet om hier een beetje dramatische interesse vast te houden.” (uit: The Independent)

Gelukkig voor de makers vertalen slechte kritieken zich niet noodzakelijk in slechte verkoopcijfers. Want ook ‘Fifty Shades Darker’, de tweede film, kreeg slechte kritieken, maar bracht nog altijd zeven keer zijn kostprijs op. Volgens de eerste cijfers heeft de ticketverkoop van ‘Fifty Shades Freed’ vrijdagavond al 40 miljoen dollar opgehaald, waarmee hij -met nog een zaterdag te gaan - maar veertien procent minder scoort dan ‘Fifty Shades Darker’ tijdens het openingsweekend. En aan de kassa hebben de fans nog iets meer gelijk dan de recensenten.