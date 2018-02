Volledig Nederlands podium op 3.000m schaatsen, al vier medailles voor noorderburen

De eerste schaatsrace op de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang heeft zaterdag een volledig Nederlands podium opgeleverd. Tot ieders verrassing was het goud op de 3.000 meter voor de 28-jarige Carlijn Achtereekte, die als vroege rijdster een tijd van 3:59.21 neerzette waaraan niemand daarna nog kon tippen. Enkele minuten daarvoor had Sjinkie Knegt al zilver behaald.