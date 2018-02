Dochter Maggie De Block openhartig over dood echtgenoot

Vanochtend waren minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar dochter Julie (30) te gast bij Ann Van Elsen in ‘De Familie Van Elsen’ op Joe. Moeder en dochter waren daar bijzonder openhartig over het verlies van Koen, de echtgenoot van Julie en schoonzoon van Maggie. “Alles in je wereld staat plots stil, maar humor helpt om ermee om te gaan.”

Een jaar geleden overleed Koen tijdens een basketbaltraining. Hij was al langer ziek. “Koen had geen eigen immuniteitssysteem. Werd hij ziek, dan was dat gevaarlijk. Dus ging hij om de drie weken naar het ziekenhuis om antistoffen kunstmatig aan te maken. Net voor ik hem kende, had pulmonale hypertensie hem ook te pakken. Een zeldzame ziekte waarbij je zuurstoftekort krijgt, je hart te snel klopt en hartfalen om de hoek loert. Dat komt voor bij oudere mensen, bijna niet bij jongere. Koen was een expert in zeldzame ziektes. Had je 0,0001 procent kans om iets te hebben, dan had hij het”, vertelde Julie in een eerder interview over haar echtgenote.

Ook vanochtend vertelde Julie heel openhartig over de moeilijke periode. “Ik was me ervan bewust dat mijn partner ernstig ziek was. Hij was kort na de training overleden aan een hartstilstand. Dat is heel onwezenlijk, want alles in je wereld staat plots stil. Je moet voor jezelf een beetje uitmaken hoe je het verlies verwerkt. Humor, ermee kunnen lachen en omgaan, is niet slecht. ”

“Ik was ’s ochtends gaan werken op die fatale dag en Koen ging naar de kapper. Hij had gezegd dat hij zijn haren zo met lijntjes uitgesneden had gedaan. Ik vond dat afschuwelijk. Hij was diezelfde dag dan overleden en ik wilde hem niet meer zien. Ik had dan aan mama gevraagd of zij wilde gaan kijken of zijn haar wel goed lag”, vertelde Julie met een glimlach. “Maar het was oké”, vulde Maggie aan.