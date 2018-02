Franse moslima (22) stapt uit ‘The Voice’ na heisa over haar Facebook-posts

Mennel Ibtissem, een Franse zangeres die goed bezig was om favoriet te worden in ‘The Voice’, is uit de televisieshow gestapt. Dat deed ze nadat haar activiteiten op sociale media voor heel wat commotie zorgden. Zo zou ze het terroristische karakter van de aanslag in Nice in vraag gesteld hebben in een Facebook-post en de regering verwijten “de ware terrorist” te zijn.

Met een klok van een stem, haar helderblauwe ogen en charismatische uitstraling wist Mennel Ibtissem de juryleden van talentenshow ‘The Voice’ snel te overtuigen. De verrassende keuze om een cover van Leonard Cohen’s Hallelujah deels in het Arabisch te brengen, maakte haar vrijwel meteen de internetsensatie van het moment.

Maar nu staat de 22-jarige zangeres om nog een andere reden in de schijnwerpers. Nadat haar activiteiten op sociale media grondig onder de loep werden genomen, ontstond commotie rond enkele Facebookberichten die ze eerder zou gepost en terug verwijderd hebben.

“Onze regering zijn de ware terroristen”

In 2016 zou Ibtissem de aanslag op de Promenade des Anglais in Nice tijdens de feestdag op 14 juli geminimaliseerd hebben. Zo schreef ze in een bericht op Facebook dat een wekelijkse aanslag al een routine zou zijn geworden en vraagt ze zich openlijk af of de regering denkt dat “ze idioten zijn” (#PrenezNousPourDesCons). Ze doelt daarmee op het feit dat de “zogezegde terrorist” zijn identiteitspapieren bij zich had, want “wanneer we een aanslag plannen, nemen we onze papieren natuurlijk altijd mee”.

Ook na de aanslag in Saint-Etienne-du-Rouvray, niet lang na het voorval in Nice, waarbij een priester in zijn kerk werd vermoord, geeft ze een niet te mis verstane reactie: “Onze regering, dat zijn de echte terroristen.”

Einde deelname

Wat volgde was een storm op sociale media. De commentaren en “het in vraag stellen van de terroristische aard” van de aanslagen konden niet door de beugel volgens heel wat kijkers. Ook de organisatie voor de slachtoffers van de aanslag in Nice, waarbij 86 mensen omkwamen, vond het onaanvaardbaar. Het was afwachten geblazen of tv-zender TF1 haar deelname zou schrappen.

Maar nog voor de tv-zender kon reageren of beslissen over het al dan niet stopzetten van Ibtissems deelname aan ‘The Voice’, besloot de zangeres de eer aan zichzelf te houden. Hoewel de berichten volgens haar uit de context werden getrokken, verontschuldigde ze zich en kondigde ze zélf haar vertrek aan. In een video op haar officiële Facebookpaginazegt ze dat ze zal blijven zingen en steeds een boodschap van liefde en vrede zal verspreiden, en terrorisme altijd zal veroordelen.