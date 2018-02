Wereldkampioen Eli Iserbyt heeft zijn regenboogtrui extra glans gegeven op de Krawatencross. De West-Vlaming van Marlux-Bingoal was op het razendsnelle zandparcours in Lille veruit de snelste en pakt ook de eindzege in de DVV Verzekeringen Trofee. Belgisch kampioen Thijs Aerts werd tweede.