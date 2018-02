Mode Fout of net niet? Panterprints en ‘pussy power’ op de catwalk bij Tom Ford

Heeft ontwerper Tom Ford de #metoo-beweging niet goed begrepen, of heeft hij gewoon besloten er zich niets van aan te trekken? Maken de kleurrijke panterprints , de loeistrakke leggings en de tasjes waarop in glitter ‘Pussy Power’ staat nu sekssymbolen van zijn modellen, of zijn ze net een opgestoken middenvinger naar conventies over wat vrouwen wel en niet mogen dragen? Of zoeken we het te ver, en moeten we de collectie gewoon zien als een ode aan de glamour van de jaren tachtig? Eén ding is duidelijk: als het van Tom Ford afhangt, hoef je je panterprintjes nog niet weg te gooien. integendeel, gooi er gerust nog wat kleur en glitter tegenaan.