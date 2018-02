Zonhovenaar Chris Peeters zorgt dat ons licht blijft branden

Brussel / Zonhoven -

Deze krant maakt ieder jaar de lijst op de van de Honderd Machtigste Limburgers. Misschien moet Chris Peeters (51), geboren en getogen in Zonhoven en sinds tweeënhalf jaar CEO van de beheerder van het hoogspanningsnet Elia, daar ook zijn plaats krijgen. Want zonder Elia zou er geen enkele lamp branden, ook niet in Limburg. “Het is een fascinerende wereld, dit is het soort job waarvan ik gedroomd heb”, zegt de Zonhovenaar. “Het is ook een job met een grote verantwoordelijkheid. Zelfs als er van alles misloopt, moeten wij er nog voor zorgen dat iedereen stroom heeft. Wij zorgen dat het licht blijft branden.”