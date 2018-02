Wij selecteren voor u de beste video’s van deze week

Onze redactie selecteert voor u de beste video’s van de voorbije week op www.hbvl.be. Heeft u een spraakmakende video gemist? Dan vindt u de video hier terug in het overzicht.

1. Limburgse finalist Mister Gay Belgium getuigt over zijn alcoholverslaving

Hij heeft zich twee keer geout, Davy Lambrechts (35) uit Kortessem. Op zijn zesentwintigste als biseksueel en een half jaar geleden als ex-alcoholverslaafde. Davy verdedigt dit jaar de Limburgse eer tijdens Mister Gay Belgium. “Ik ben dag op dag één jaar nuchter”, vertelt hij.

2. “Euh, waarom staat hier een rood licht?”

Midden in de velden van vliegbasis Bevekom rijden uw journalist en fotograaf Karel, onder begeleiding, weg van een reportage over een Russisch vrachtvliegtuig op de basis. Ineens floept voor ons een rood licht aan, ogenschijnlijk midden in de velden en geen kruispunt te zien. Maar waarom?

3. Bakker loopt brandwonden op in zijn gezicht na steekvlam uit oven in Lummense bakkerij

In Lummen viel bij een ernstige brand bij bakkerij Vanhamme een zwaargewonde. Door een steekvlam in de oven raakte de bakker zelf verbrand, onder andere in zijn gezicht. Hij ligt in een kunstmatige coma.

4. HBvL test: minder suiker in muesli, proef je dat?

In 2017 haalden de drie supermarkten Colruyt, Delhaize en Carrefour maar liefst 363 ton suiker uit hun huismerkproducten. Vooral producten als ontbijtgranen of frisdranken werden ‘verbeterd’. Maar proef je het verschil tussen een product met meer of minder suiker? Onze journalisten gingen naar Shopping 1 in Genk en schotelden de Limburgers drie soorten muesli voor. Benieuwd waar onze smaaktest volgende week doorgaat? Houd dan onze Instagram Story in de gaten.

5. Nog een uitsmijter: Opvallende beelden: windvlaag maakt duidelijk dat Trump bijna kaal is

Een video van president Donald Trump die aan boord gaat van zijn Air Force One doet veel stof opwaaien. En niet alleen stof. Op beelden is te zien hoe een windvlaag de sowieso al felbesproken presidentiële haardos in de war brengt, waardoor duidelijk wordt hoe kaal Trump echt is.

