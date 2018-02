Diepenbeekse schepen stapt over van Open Vld naar CD&V

Diepenbeek -

Schepen Peter Prevot (56), die in 2012 verkozen werd voor Open Vld, komt bij de verkiezingen in oktober op bij CD&V. Prevot haalde in 2012 378 stemmen en werd schepen, maar enkele maanden geleden verliet hij de Open Vld na klinkende ruzie met Lode Vereeck over het lijsttrekkerschap. “Ik ben niet voor een postje naar CD&V verhuisd”, zegt Prevot. “Maar wel omdat ik deze partij wil versterken.” Schepen Jos Leroi (46) zal de CD&V-lijst trekken.