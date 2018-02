Vlaanderen neemt afscheid van ‘Tante Terry’ met eerbetoon van Wim Opbrouck en Bart Peeters

Temse - In Temse vond zaterdagvoormiddag de afscheidsplechtigheid voor Esther Verbeeck - beter bekend als ‘Tante Terry’ - plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Heel wat mensen zakten voor de gelegenheid af naar de gemeente aan de Schelde waar ze de laatste twee jaar van haar leven heeft doorgebracht.

Tante Terry overleed vorige week op 86-jarige leeftijd, na een rijkgevulde media-carrière. Het wordt dan ook een afscheid dat de familie deelt met de rest van Vlaanderen en enkele bekende gezichten zoals Jacky Lafon en Bart Peeters.

Acteur Wim Opbrouck opende de dienst met een eigen interpretatie van het nummer ‘Love of the Common People’ van Paul Young. Dat nummer was de eerste plaat van haar nu volwassen zoon Guy Van Ginderen, en het nummer dat ze toen al voor haar uitvaart had gekozen. “Je wist wel dat je veel sympathie kreeg, en dat was naar iedereen wederzijds”, vertelde haar oudste zoon. “Maar zulke overweldigende, warme blijken van medeleven had je zelf ook niet verwacht.”

“Sterretje aan de hemel”

Vanuit een hoek van de Onze-Lieve-Vrouwekerk keek Kraakje toe, de eekhoorn waarmee ze jarenlang Vlaamse televisie-kinderen gezelschap heeft gehouden. Terry Van Ginderen maakte faam aan de zijde van Bob Davidse, Nonkel Bob in het jeugdprogramma ‘Komt toch eens kijken’. De zoon van de in 2010 overleden Bob herinnert zich die beginjaren van de televisie. “Onze pa noemde je een sterretje”, vertelde David Davidse. “Dat blijf je voor mij. Een sterretje dat aan de hemel schittert om ons in het oog te houden.”

Bart Peeters bracht een gitaarversie van ‘klein, klein, kleutertje”, een ode aan Terry, die in 1955 aan de wieg stond van de gelijknamige kinderserie. In het slot van de viering weerklonk Terry zelf in een opname van ‘Wonderful Life’ van Black uit 1987. Kinderen van het kleuterschooltje van Eikevliet in Bornem, dat in 2007 dankzij meter Terry van de sluiting werd gered, legden tekeningen bij de kist.

Toen de kist werd buiten gedragen, zwaaiden de aanwezigen het televisie-icoon uit met appelblauw-turquoise-kleurige wimpels, het lievelingskleur van Tante Terry.

De dienst werd geleid door een vrouwelijke gebedsleidster, Hilde Van Bladel.

Foto: BELGAONTHESPOT

Foto: BELGAONTHESPOT