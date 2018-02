Shorttracker Jens Almey komt ten val en strandt in halve finale 1.500 meter

Jens Almey heeft zich niet geplaatst voor de finale in de 1.500 meter van de shorttrack op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Hij werd in de reeksen knap tweede, maar kwam ten val in de halve finale.

Almey eindigde in de Gangneung Ice Arena in de tweede reeks op de tweede plaats, de top drie stootte door naar de halve finales. Na een goeie start in een hoogstaande tweede reeks - met onder meer de Canadese titelverdediger Charles Hamelin - viel Almey halverwege de race terug en loerde de uitschakeling om de hoek.

Een valpartij, veroorzaakt door de Italiaan Yuri Confortola, besliste er echter anders over. Almey kwam plots in tweede positie en gaf die niet meer uit handen. In 2:12.998 finishte hij minder dan een seconde na Hamelin, de Amerikaan Aaron Tran werd alsnog derde. De Australiër Andy Jung en de Chinees Han Tianyu leken dus naast de halve finales te grijpen, maar werden door de jury opgevist.

En uur na de reeksen mocht Almey zich proberen te kwalificeren voor de finale. Onze landgenoot kwam echter ten val en mocht kwalificatie dus vergeten.

Petré

Voor Ward Petré zijn de Spelen afgelopen na een vijfde stek in de eerste reeks. Het werd al snel duidelijk dat de 21-jarige Petré, die eveneens op de halve eindstrijd had gehoopt, er niet aan te pas zou komen. Uiteindelijk finishte hij in 2:17.362 op bijna vijf seconden van de Hongaarse winnaar Shaolin Sandor. Nummer zes Farrell Treacy kwam ten val en werd niet in de uitslag opgenomen.