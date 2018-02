CIA voor 100.000 dollar opgelicht door Rus die “geheimen over Trump bezit”

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft 100.000 dollar betaald aan een schimmige Rus. Hij beloofde gestolen “hackingtools” van de NSA terug te leveren aan de Amerikanen, en hij zou ook compromitterend materiaal over president Donald Trump vrijgeven. Dat schrijft de New York Times.

De deal was dat de Rus, wiens naam niet genoemd wordt, 1 miljoen dollar zou krijgen. Een eerste deel werd in september vorig jaar overhandigd in een koffertje, in een Berlijnse hotelkamer.

Verschillende medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden aan de Times dat ze het Trump-materiaal van de Rus niet wilden - hij zou banden hebben met de Russische inlichtingendiensten en Oost-Europese cybercriminelen. Die banden waren wel interessant omdat de Amerikanen vermoeden dat de diefstal uit die richting kwam.

President Trump en president Poetin. Foto: EPA-EFE

Hackingtools

De Rus claimde dat zijn informatie over Trump en diens entourage de Amerikaanse president in verband zou brengen met Rusland. Dat hij er zo op gebrand was die informatie mee te verkopen, deed de Amerikaanse spionnen al snel vermoeden dat hij er enkel op uit was de inlichtingendiensten op te zetten tegen Trump.

De Amerikanen zetten toch door, omdat ze zo graag de hackingtools terug wilden. De diefstal was destijds een zware klap geweest voor de NSA. De tools werden gebruikt om in Russische en Chinese computernetwerken in te breken, maar eindigden in de handen van een groep die zichzelf de Shadow Brokers noemt.

In plaats van de CIA de hacktingtools te geven, leverde hij “niet-geverifieerde en mogelijk vervalste informatie over Trump”, aldus de krant.

De deal werd begin dit jaar uiteindelijk afgeblazen, omdat de beloofde tools maar niet geleverd werden. Daarnaast vreesde de CIA betrokken te worden in een Russische operatie die binnen de Amerikaanse regering verdeeldheid wilde zaaien. Ze vreesde ook voor de politieke gevolgen in Washington, als zou uitlekken dat ze vulgaire informatie over de president aankochten.

Voor de maandenlange onderhandelingen deden de Amerikanen beroep op een Amerikaanse zakenman die in Duitsland woont.