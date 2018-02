Mister Gay Belgium aangevallen tijdens nachtje stappen: “Fucking homo”

Tijdens een nachtje stappen in Roeselare werd Jaimie Deblieck, de winnaar van Mister Gay Belgium 2017, aangevallen door onbekenden. Hij werd uitgescholden voor ‘fucking homo’, kreeg enkele stampen en belandde op de grond. Vanuit het ziekenhuis uitte hij zijn ongenoegen met zijn volgers op sociale media: “Ik laat het hier niet bij, lafaard.”

Het voorval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Jaimie Deblieck werd tijdens een avondje stappen in zijn thuisstad Roeselare uitgescholden en aangevallen.

De 22-jarige Mister Gay Belgium is aangeslagen maar strijdlustig. Na een controle in het ziekenhuis plaatste hij zaterdagochtend meteen een bericht op Instagram en Facebook. “Mij vanachter aanvallen is één ding, maar mij uitschelden voor ‘fucking homo’ gaat je nog zuren komen te staan,” klonk het.

Deblieck deed aangifte bij de politie en keert later op de dag terug voor meer duiding.

“Jaimie is teleurgesteld en ook boos”, zei Mister Gay Belgium-organisator Bram Bierkens aan online magazine ZiZo. “Maar hij is en sterke persoonlijkheid. Bedreigingen en andere negatieve commentaren na zijn verkiezing, heeft hij ook overleefd. Ik snap niet dat mensen zoiets doen”, zegt Bierkens. “We zijn er nog lang niet qua acceptatie.”