“Francken zou moeten beseffen dat dit slechte toneelstuk wellicht nooit zou zijn opgevoerd als hij zijn leugentje tegen de premier en zijn harde, polariserende communicatie achterwege had gelaten”

Er zijn geen bewijzen gevonden dat de (tien) teruggestuurde Soedanezen werden gefolterd. Maar er kan ook niet “met absolute zekerheid” worden vastgesteld dat de feiten niet hebben plaatsgevonden. Dat komt omdat een aantal belangrijke stukken van de drie aangeleverde getuigenissen “niet waarheidsgetrouw” zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS) in opdracht van de regering-Michel heeft gevoerd. Het CGVS meent ook dat er geen probleem is met de identificatiemissie waarbij experten van het Soedanese regime in ons land worden ingezet. Bijgevolg kan de terugkeer van Soedanezen, mits enkele verfijningen in de procedure, opnieuw worden hervat.