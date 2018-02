Erik Gerits is erg ambitieus als kersvers algemeen directeur van KRC: “Genk moet weer topclub worden”

Erik Gerits (49) volgt Patrick Janssens (61) op als algemeen directeur van KRC Genk, dat meldden we u eerder al. Vanavond gaf Racing tijdens een persconferentie na de gewonnen wedstrijd tegen Zulte Waregem meer uitleg bij zijn beslissing. “Erik is iemand die voeling heeft met deze club, in al zijn geledingen, dat was doorslaggevend”, aldus voorzitter Peter Croonen.