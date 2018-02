Het enige voorstel voor de uitbating van het tenniscentrum in de Bilzense Zeepstraat is niet door de stad weerhouden. Het ging om een investering van 3 miljoen euro, maar een deel van dat geld moest van de stad komen, wat niet mag binnen de opgestarte marktraadpleging. En dus is het terug naar af. Toch geeft de stad de hoop nog niet op. Nog maar eens een nieuwe procedure moet tegen de zomer soelaas brengen.