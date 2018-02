Nieuw reglement van Vlaams minister Homans sluit woning- of grondeigenaars uit

HASSELTHonderden Limburgse gezinnen – en naar schatting drieduizend in heel Vlaanderen – dreigen uit hun sociale woning te worden gezet. Aanleiding is een nieuw reglement van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), dat eigenaars van een woning of bouwgrond uitsluit van een sociale huurwoning. Vooral voor wie pas geërfd heeft, kan het reglement een probleem vormen.