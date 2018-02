HasseltOxfam, de ngo die eerlijke handel en solidariteit promoot, zit met een groot schandaal opgescheept. De Belgische directeur van een Britse zending in Haïti organiseerde een orgie in zijn hoofdkwartier. Dat gebeurde in 2010, na de aardbeving die het hele land in puin legde. Jonge prostituees, sommigen mogelijk minderjarig, werden er uitgenodigd. Ze moesten een Oxfam-T-shirt aandoen waarna de orgie begon. Minister Alexander De Croo (Open Vld) van ontwikkelingssamenwerking spreekt van “totaal verwerpelijk misbruik”. De zaak is wereldnieuws.