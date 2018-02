Bewogen avond in Genk: algemeen directeur aan de kant gezet en belangrijke winst tegen Zulte Waregem

Racing Genk heeft er een bewogen avond opzitten. Tijdens de wedstrijd tegen Zulte Waregem raakte bekend dat de club algemeen directeur Patrick Janssens aan de kant had gezet. Hij wordt opgevolgd door Erik Gerits. Op het veld wonnen de Limburgers, de eerste thuiszege sinds 25 oktober.

HERBELEEF. Eerste thuiszege voor KRC Genk in meer dan drie maanden: 3 - 1 overwinning tegen Zulte Waregem

Laten we met het sportieve beginnen. Daar deden de Genkenaren een uitstekende zaak met het oog op een plaats in play-off I. De Limburgers begonnen aan de speeldag op de felbegeerde zesde plaats maar met vier teams op één punt konden Philippe Clement en co zich geen puntverlies permitteren. Voor Zulte Waregem is er dit seizoen niet veel meer te winnen en kon zonder al te veel druk aan de partij beginnen. En dat was er aan te zien. Een krampachtig Genk moest het initiatief aan de bezoekers laten die met Bongonda en Bjordal twee nieuwkomers tussen de lijnen brachten. Toch was het de thuisploeg die op voorsprong kwam na een monumentale blunder van Marcq. De ex-Buffalo speelde verkeerd in en zette zo Karelis alleen voor doel. De eerste poging van de Griek werd nog gestuit door doelman Bossut, de rebound vloog wel binnen (1-0).

Harbaoui heeft de gelijkmaker genet. Foto: Photo News

Genk ging nu beter voetballen en verdubbelde bijna de voorsprong via een kopbal van Karelis maar Bossut redde heel knap. De wedstrijd ging lekker op en neer. Bongonda werd al een keer verdacht van de bal gehouden en toen doelman Vukovic de nieuwkomer iets voorbij het half uur aantikte, ging de bal toch op de stip. Harbaoui kende geen genade.

Gelijke stand bij de rust en daar schoot niemand iets mee op. De bezoekers schoten het best uit de startblokken maar Harbaoui en Walsh werden gestuit door doelman Vukovic. En weer viel het doelpunt aan de overzijde. Een aanval ingeleid door de prima ingevallen Ndongola belandde uiteindelijk bij Thomas Buffel die Bossut met een krachtige volley kansloos liet. Diezelfde Buffel had even later de match definitief op slot moeten doen. Hij kapte zich mooi vrij, passeerde Bossut maar schoot dan van dichtbij over het bezoekende doel. Zulte Waregem wilde van geen wijken weten en ging op zoek naar de gelijkmaker. Tot twee keer toe moest de thuisploeg redding brengen op de eigen doellijn: eerst bij een schot van Harbaoui, even later bij een krachtige kopbal van Derijck. Genk kraakte maar wilde niet begeven. Integendeel, het was Pozuelo die in de slotminuut met een verre knal de zege veilig stelde. Genk hield zo de punten thuis na een toch wel boeiende pot voetbal.

Kris Gerits, de nieuwe algemeen directeur. Foto: JEFFREY GAENS

Vanuit de tribune keek de nieuwe algemeen directeur Erik Gerits geamuseerd toe. Zijn ploeg blijft alvast op de zesde plaats en kwalificeerde zich eerder deze week ook nog voor de bekerfinale. Later op de avond zou er nog een persconferentie volgen waarop het nieuws van het ontslag van Janssens en de aanstelling van Gerits bevestigd wordt.