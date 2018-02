Sporting Hasselt betaalt bondsschulden

Hasselt - Sporting Hasselt is uit de toestand van aanleg tot sportactiviteiten gehaald. De Limburgse amateurclub betaalde zijn schulden bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), zo raakte vrijdag bekend.

De financiële directeur van de KBVB stelde Sporting Hasselt in gebreke voor verschuldigde bedragen aan Voetbal Vlaanderen. De club uit de tweede amateurklasse werd per aangetekend schrijven aangemaand om zijn schuld in te lossen. Vorige week werden de Limburgers zelfs in toestand van “aanleg tot schorsing” geplaatst.

Zonder erg, blijkt nu. Sporting Hasselt maakte tijdig de bewijsstukken voor de schuldaflossing over, zo bevestigde de KBVB. Clubsecretaris Guy Kemps liet eerder al weten dat het om “een vergetelheid” ging. Na negentien speeldagen in de tweede amateurklasse B bezet Sporting Hasselt de elfde plaats.

