Bellen in stilstaande auto mag in Frankrijk niet meer

In Frankrijk is het vanaf nu verboden om de telefoon in de hand te houden in de auto. Ook als je langs de weg staat, met de motor uit. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De regel is ingegaan na een uitspraak van het Franse hooggerechtshof.

Bellen en het versturen van berichtjes is in Frankrijk al langer verboden. Ook werden er strengere snelheidscontroles en een puntenrijbewijs ingevoerd. Met deze laatste maatregel is de verkeerswet dus nog iets strenger geworden.

De Franse krant Le Figaro meldt dat de uitspraak past in de strengere regelgeving in een poging om het stijgende aantal verkeersdoden in het land aan te pakken. Fransen die betrapt worden riskeren strafpunten en een boete van 135 euro. Deze boete wordt ook opgelegd aan buitenlanders.

Volgens de rechtbank kan er maar één uitzondering zijn, en dat is het bellen van hulpdiensten na een ongeluk.