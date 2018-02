“Grootste lek in de geschiedenis”: vrees voor misbruik nadat geheime Apple-code op het internet belandt

Een hacker heeft het “grootste lek in de geschiedenis” veroorzaakt. Hij postte de broncode van het besturingssysteem van Apple online, waardoor hackers wereldwijd op zoek kunnen gaan naar de zwaktes ervan. De code kan erg nuttig zijn voor mensen met slechte bedoelingen.

De broncode van iOS9, een oude versie van het besturingssysteem waarop iPhones en iPads draaien, heeft maar heel even online gestaan. Het lek werd snel gemeld aan Apple, dat de post van het internet liet halen. Het kwaad was toen echter al geschied: hackers in de hele wereld konden de code binnenhalen en ermee aan de slag gaan.

Intussen is Apple wel al aan iOS11, maar dat is gewoon een update van de code. De manier van opbouwen is hetzelfde, waardoor hackers die zwaktes vinden er grote schade mee kunnen aanrichten.

“Hackers kunnen zo toegang krijgen tot gegevens op het toestel die mensen niet openbaar willen maken”, zegt Leigh-Anne Galloway van cyberveiligheidbedrijf Positive Technologies, in Newsweek. “De code kan nuttig zijn voor gebruikers, maar zeker ook voor criminelen.” iOS-expert Jonathan Levin noemde het lek zelfs “het grootste lek in de geschiedenis”.

Volgens Apple zal het allemaal meevallen. “Er zijn meerdere lagen van beveiliging in onze toestellen. Aan de broncode alleen heb je niet genoeg”, klinkt het in een mededeling. “We vragen iedereen dan ook om de nieuwe updates zeker te installeren om het risico op hacking nog te verkleinen.”