“Gezond leven is meer dan evenwichtig eten”

Hasselt / Diepenbeek -

Genoeg slapen, gezond eten, in beweging blijven en op tijd de nodige ontspanning inlassen. Gezond leven maakt het een student gemakkelijker om goed te studeren. “Maar het is belangrijk om onder gezond leven meer te verstaan dan dat”, zegt Eva Hendrickx, van de dienst studentenvoorzieningen van de UCLL. “Ook geestelijke gezondheid en goed in je vel zitten spelen een grote rol.”