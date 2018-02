Wisselvallige Roman Bezus blijft populair bij STVV-supporters: “Ik dacht dat het hier afgelopen was voor mij”

Vijf finales heeft STVV voor de boeg. Het lijken wel vijf play-off 1-matchen gezien het straffe programma. “We kunnen het nog halen”, mijmert Roman Bezus, die telkens hij zijn basisstek veroverd heeft weer pech kent. Dit keer is hij twijfelachtig door liesproblemen. Maar populair blijft hij in Sint-Truiden, dat maakt het interview aan de vooravond van de match in de Ghelamco Arena wel duidelijk. “Allicht door mijn goede prestaties tegen Genk”, lacht de Oekraïner.