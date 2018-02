Hasseltse start als ervaringsdeskundige met hulp rond eetstoornissen

Hasselt - Acht jaar lang vocht Charlotte Sneessens (28) tegen een eetstoornis. Nu wil ze lotgenoten bieden wat ze zelf al die tijd hard gemist heeft: een ervaringsdeskundige die dicht bij hen staat. “Ik wil veel meer doen dan enkel praten. Door samen te koken of samen naar de winkel te gaan, kunnen we de angsten die daarmee gepaard gaan delen.”

Charlotte benadrukt dat ze geen vervanger is van een psychiater, psycholoog of diëtist. Ze ziet zichzelf eerder als een extra derde persoon in de begeleiding. “Ik ben er vooral om te helpen ...