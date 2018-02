Blijft bakkerij Vangrootloon dan toch ‘negerkoppen’ verkopen?

Sint-Truiden -

Behoudt bakkerij Vangrootloon dan toch de naam ‘negerkop’ voor hun romige chocoladegebakje? Het interfederaal gelijkekansencentrum Unia heeft in elk geval besloten om geen dossier te openen, na een klacht van een Looise vrouw. De Truiense bakkerij kondigde na die klacht een naamsverandering aan, maar zo ver komt het mogelijk niet. “We hebben gezegd dat we onze klanten zouden laten beslissen in een Facebookwedstrijd, maar het merendeel lijkt de naam te willen behouden.” Volgende week wordt de knoop doorgehakt.