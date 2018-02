ACV-kantoor in Diest gaat niet meer open na dodelijke schietpartij vorig jaar

Diest - Het ACV-kantoor van Diest, waar bediende Sara Van Passel op 21 augustus tijdens het uitoefenen van haar job vermoord werd, zal niet meer open gaan. Na de dodelijke schietpartij ging het kantoor tijdelijk dicht, maar dat zal nu zo blijven.

Het ACV heeft een nieuwe locatie gevonden aan de Diestsesteenweg in Rillaar. Ook het kantoor in Aarschot gaat dicht. Volgens ACV is dit nieuwe kantoor zo goed gelegen, dat het zowel dat van Diest als van Aarschot kan vervangen. Wanneer het nieuwe dienstencentrum open gaat, is nog niet geweten.