Gingelom -

De krokusvakantie kan beginnen. En dan bereikt traditioneel ook het carnaval een hoogtepunt, want volgende week is het vette dinsdag. In heel wat scholen in Limburg is carnaval vandaag uitbundig gevierd. Leerlingen gingen verkleed naar school. Wij gingen een kijkje nemen in Gingelom.