Genk -

De jaarlijkse Sid-in beurs is opnieuw neergestreken in de Limburghal in Genk. Verschillende hogescholen en universiteiten proberen studenten te helpen met hun studiekeuze. Niet alle richtingen bieden uitzicht op werk. Het is dan ook vreemd dat opleidingen met een lage tewerkstelling worden gepromoot om er toch voor te kiezen.