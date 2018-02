Leopoldsburg -

In bakkerij Pain d’Or in de Stationstraat in Leopoldsburg is vanavond brand ontstaan in de oven. De oorzaak ligt bij de isolatie van de oven die vuur heeft gevat. De eigenaar was zwaar onder de indruk. Er vielen geen gewonden. De brand was snel onder controle. De brandweer heeft de isolatie die vermengd was met papier er volledig uitgehaald.