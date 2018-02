Herdruk naaktkalender komt er toch niet, besluit Dennis Black Magic (na telefoontje met advocaat Tanja Dexters)

Dennis Black Magic zal dan toch geen herdruk uitbrengen van de naaktkalender met Tanja Dexters, zo meldt Het Laatste Nieuws. De Vlaamse pornokoning zou van zijn plannen hebben afgezien na een telefoontje met de advocaat van Dexters.

Dennis Black Magic was duidelijk niet tevreden na het gesprek met de advocaat. “Mijn onderhoud met meester Trappeniers was allesbehalve professioneel te noemen”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. “De raadsman is de persoonlijke toer opgegaan en is zelfs buiten zijn boekje getreden door andere mediapartners van mij persoonlijk op te bellen om ze af te dreigen met monsterboetes.”

De Vlaamse pornokoning, die een klacht wegens laster en broodroof gaat indienen tegen de advocaat, wil nu niets meer te maken hebben met de voormalige Miss België. “Ik distantieer me volledig van haar en van de naaktkalender waar ik ooit zo fier op was.”

Dennis Black Magic meldt ook nog dat hij zich nu een jaar in de schaduw zal terugtrekken om aan zijn memoires en een nieuwe publicatie te werken. “Het is genoeg geweest met het circus dat er telkens rond mijn persoon gemaakt wordt. Ik heb nu rust nodig. Ik heb geen spijt van mijn beslissing en ik vind dat Tanja haar titel als Miss België moet verliezen omdat ze de titel nu al meerdere keren ten schande heeft gemaakt.”